Бишкек, 26 августа, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Около 20% от всего объема контрабанды в Киргизии приходится на незаконный ввоз сигарет. Об этом заявил начальник управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил государственной таможенной службы республики Алмазбек Мамытбеков, сообщает 26 августа издание 24.kg.

klimkin Сигареты

По его словам, трудности с приграничным контролем товаров возникают на несогласованных участках границы с Таджикистаном. Мамытбеков добавил, что большинство задержанных партий имеют акцизы соседнего государства.

«Реализуют потом такие сигареты в магазинах беспошлинной торговли и на Ошском базаре», — добавил глава управления.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев раскритиковал госорганы за резкий рост контрабанды алкоголя из-за рубежа.

Читайте также: Киргизский премьер: «Все знают, кто стоит за контрабандой ГСМ и алкоголя»