Москва, 26 августа, 2019, 08:25 — ИА Регнум. В Москве 26 августа будет теплее климатической нормы, сообщили в центре «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северной периферий антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет погожий летний денек с температурным фоном даже немного теплее климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают переменную облачность без осадков. Температура в столице в дневное время составит от 21 до 23 градусов тепла, в Московской области от 19 до 24 градусов. Скорость ветра не превысит 8 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение недели в Москве и Московской области ожидается сильное похолодание.