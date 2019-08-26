Самара, 26 августа, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Торги на монтаж 238 новых камер на дорогах Самары объявило ГБУ СО «Безопасный регион», 26 августа сообщает «Волга ньюс».

Камеры на дорогах

Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, 22 камеры планируют установить на Комсомольской площади и прилегающих к ней улицах, 19 камер — в районе стадиона «Локомотив».

17 камер будут установлены на станции метро «Безымянка», 13 видеокамер у Соборной мечети и еще по 12 камер появится на участках в районе ООТ «пр. Ленина» и в районе пересечения улиц Красноармейской и Агибалова.

Всего системы дорожного наблюдения будут установлены на 34 участка городских дорог.

Стоимость контракта 2 млн рублей. Работы должны быть выполнены в срок до 31 декабря 2019 года.