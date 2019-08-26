Москва, 26 августа, 2019, 08:19 — ИА Регнум. Предложение управляющего Банка Англии Марка Карни об отказе от доллара в пользу мировой цифровой валюты не может быть реализовано в настоящее время. Доллар является частью мировой внешней торговли, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Доллар в качестве мировой валюты — главный внешнеэкономический и внешнеполитический рычаг США, с утратой которого они лишатся значительной части мировой гегемонии и возможности влиять на мировые процессы, в частности — оказывать давление на Китай, Россию, Францию.

«Но сегодня доллар — это часть мировой внешней торговли, а отказаться от расчёта в долларах — это значит не вести торговлю вообще», — полагает Брутер.

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Введение цифровой валюты потребует от всех государств определенных шагов, что может частично ограничить их суверенитет. В целом перспективнее выглядит вариант расчёта в различной корзине валют, добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, тезис Марка Карни — современному многополярному миру нужна многополярная валюта. Управляющий Банка Англии указал на высокий риск зависимости мира от доллара. Нужна новая цифровая валюта, основанная на мировой корзине товаров, чтобы обеспечить равновесие, полагает он.

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