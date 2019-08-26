Пекин, 26 августа, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Юань укрепился к доллару США, правда в рамках статистической погрешности — всего 2 базисных пункта, сообщает 26 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Таким образом курс китайской валюты к американской составил 7,0570 юаней за доллар США. 23 августа было зафиксировано падение курса юаня на 82 базисных пункта до 7,0572 за доллар США.

Напомним, что сильное падение курса китайкой валюты началось после того, как США заявили о новом раунде заградительных пошлин на китайские товары, а также обвинили Китай в манипуляции курсом валют в своих интересах. Китай всё отрицает, продолжая ослаблять курс юаня. Многие эксперты видят в этом ассиметричный ответ на действия США.