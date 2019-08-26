Новосибирск, 26 августа, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Полиция Новосибирской области предупредила о недопустимости неосторожного обращения с огнём, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В ведомстве напомнили, что ежегодно от лесных пожаров гибнут тысячи га леса, а практика показывает, что девять из десяти лесных пожаров возникают по вине человека.

Горящая спичка

«Уголовным законодательством РФ предусмотрена ответственность за действия, способствующие их возникновению», — напомнили в ГУ МВД РФ по региону.

Неосторожное обращение с огнём в лесах, разведение костров вне специально подготовленных для этого мест, сжигание порубочных остатков на лесосеках и поджоги, чтобы скрыть незаконную рубку и вывоз леса, — причины возникновения лесных пожаров.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность: от крупного штрафа до лишения свободы на срок до десяти лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», по состоянию на утро 23 августа на территории России действовал 81 лесной пожар-отказник общей площадью 873 203 га.

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