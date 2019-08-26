Москва, 26 августа, 2019, 07:49 — ИА Регнум. Разросшийся на огромных территориях России борщевик может стать сырьём для материалов, используемых в аккумуляторах, сообщила пресс-служба Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

Борщевик

Учёные университета предположили, что в стебли опасного сорняка могут использоваться для производства электродов — элементов устройств, способных накапливать энергию.

Для проверки своего предположения специалисты нарезали сантиметровые бруски из стебля, а затем обработали их соляной кислотой, промыли и высушили. Полученный материал насытили углекислым газом при температуре 400 °C, а затем запустили химическую реакцию, чтобы на стеблях борщевика образовалась ёмкость для накопления энергии.

«Основной параметр работы суперконденсатора — емкость, то есть мера способности накапливать электрический заряд, — пояснил доцент кафедры электрохимии СПбГУ Олег Левин. — Полученная на стеблях борщевика емкость находится на таком же уровне, как и у других материалов. Разумеется, при использовании, например, графена, она будет выше. Однако само по себе использование отходов растительного сырья для производства активного углерода — безусловный мировой тренд. С этой стороны труд ученых перспективен и заслуживает интереса».

Отмечается, что теперь химики НИТУ «МИСиС» опасаются, что рано или поздно запасы «дикого» борщевика могут иссякнуть.

Ранее учёный из Российской академии наук заявил, что борщевик, с которым активно борются в России, может служить сырьём для получения этанола, даже лучшим, чем сахарный тростник.