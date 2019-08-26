Киев, 26 августа, 2019, 07:51 — ИА Регнум. В Киеве в здании по адресу Паньковская, 5 прогремел взрыв, сообщил 26 августа ресурс «Информатор».

Vitaly V. Kuzmin Гранатомёт

Жители окрестных домов около часа ночи услышали громкий хлопок. Приехавшая на место полиция обнаружила на противоположной стороне улицы тубус ручного противотанкового гранатомёта, из которого, скорее всего, и был произведён выстрел.

Снаряд гранатомёта попал в окно на четвёртом этаже здания ОАО «Мостострой». Обошлось без жертв, выбиты стёкла на третьем и пятом этажах.

По данным журналистов, полиция разыскивает двух мужчин, скрывшихся на мопеде.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля 2019 года в Киеве неизвестные обстреляли из гранатомёта здание, в котором находится оппозиционный телеканал 112.ua.

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