Иерусалим, 26 августа, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Израильская авиация нанесла множественные удары по военным объектам ХАМАС рано утром в понедельник, 26 августа, в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с территории палестинского анклава. Об этом, как передает агентство Associated Press, сообщили в пресс-службе израильской армии.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Израиля

В сообщении военных Израиля говорится, что авиаудары были нанесены по офису командующего ХАМАС на севере сектора Газа. Сообщений о пострадавших с палестинской стороны не поступало.

Поздно вечером в воскресенье, 25 августа, военные сообщили о перехвате израильской системой противоракетной обороны двух ракет, выпущенных из Газы. О том, что произошло с третьей ракетой, не сообщается.