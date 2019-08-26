Новосибирск, 26 августа, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Жители и предприятия Новосибирска накопили долги за тепло и горячую воду — в общей сложности более 2,4 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата ЖКХ

В СГУ уточнили, что 1,8 млрд рублей — это долг физических лиц, а более 655 млн рублей — юридических. Это цифры на 1 августа. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, среди юридических лиц произошло снижение дебиторской задолженности — на 16%, в то время как срези физлиц был прирост — 18%.

«Для сравнения, в 2019 году стоимость всей ремонтной программы на тепловых сетях Новосибирска составляет 721 млн рублей. Нынешней суммы задолженности за тепло примерно хватило бы на три года ремонтов городских теплосетей в объёмах текущего года», — говорят в компании.

За семь месяцев 2019 года в отношении физических лиц вынесено более 11 тысяч судебных приказов о взыскании задолженности, наложено 765 арестов на имущество, взыскано более 93 млн рублей.

На имущество должников-юрлиц наложено 23 ареста, взыскано более 101 млн рублей.