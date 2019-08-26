Пекин, 26 августа, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Криминальная драма американского режиссера Клинта Иствуда «Наркокурьер» 26 августа дебютирует в китайских кинотеатрах, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Наркокурьер». Реж. Клинт Иствуд. 2018. США Клинт Иствуд

Картина основана на публикации в статье издания The New York Times от июня 2014 года под названием «90-летний мул наркокартеля Синалоа». В США выражение «слепой мул» используется в отношение тех людей, которые сами того не зная становятся перевозчиками наркотиков. Оригинальное название фильма, к слову — также «Мул».

Фильм повествует о фермере и ветеране войны, который в свое 80 с лишним лет был пойман за перевозку кокаина на миллионы долларов для мексиканского наркокартеля. Режиссер фильм Клинт Иствуд, получивший свои Оскары за фильм «Непрощенный» и «Малышка на миллион», также является известным актером, прославившимся за свои роли в «спагетти-вестернах» в 60-е годы прошлого века. В мировой прокат фильм «Наркокурьер вышел еще в декабре 2018 года.