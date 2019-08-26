Москва, 26 августа, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Торги по нефти 23 августа завершились снижением на 1,54%. На американской сессии цена опускалась до $58,29. Нефтяные котировки снизились на фоне решения Китая ответить США и повысить пошлины на американские товар товары объемом $75 млрд ежегодно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сегодня, 26 августа, рынки открылись ростом по золоту и иене. Юань обновил минимум к доллару США. Нефть подешевела, но осталась торговаться выше пятничного минимума.

24 августа Дональд Трамп объявил, что с 1 октября повышает на 5% тарифы на китайские товары. Товары на $250 млрд будут облагаться по ставке 30%, товары на $300 млрд — по ставке 15%.

Рынки успокоились, но в любой момент защитные активы могут усилить свой рост, что негативно скажется на нефтяном рынке. Технически цена на Brent выглядит хорошо, и если покупатели смогут сегодня удержать её на уровне выше $57,75, то до 28 августа стоит ожидать восстановления до $61,55.

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