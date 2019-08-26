Москва, 26 августа, 2019, 07:11 — ИА Регнум. Ключевым событием 23 августа для финансовых рынков было выступление главы ФРС Дж. Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле. К закрытию дня рубль подешевел ко всем иностранным валютам на фоне бегства из рисковых активов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Спокойствие на внутреннем валютном рынке было нарушено после сообщения из Китая и выступления Пауэлла. Китай ответил США повышением пошлин на американский импорт на сумму $75 млрд (размер ставки от 5 до 10%). Пошлины будут введены в действие в период с 1 сентября по 15 декабря.

В Джексон-Хоул Пауэлл заявил, что действия ФРС направлены на поддержание роста экономики страны, которая сталкивается с серьёзными рисками. Пауэлл отметил, что экономические показатели близки к целевым уровням ФРС.

Из-за новости из Китая непонятно, как участники рынка расценили выступление Пауэлла. Трамп в очередной раз обвинил ФРС в бездействии и намекнул, что ЦБ является врагом для американской экономики.

На фоне подорожания защитных активов и снижения цен на нефть пара доллар/рубль повысилась до 66,21 руб., евро/рубль — до 73,72 руб.

Сегодня, 26 августа, рынки открылись ростом по золоту и иене. Юань обновил минимум к доллару США. В субботу, 24 августа, Трамп объявил, что с 1 октября повышает на 5% тарифы на китайские товары. Товары на 250 млрд долларов будут облагаться по ставке 30%, товары на 300 млрд долларов — по ставке 15%.

В Азии на Форекс пара доллар/рубль торгуется по 66,22, евро/рубль — 73,76 руб. С открытия торгов волатильность на рынке будет высокой. Эмоциональные твиты Трампа сейчас для всех рынков являются триггерами. Участники рынка уже устали от его пустых заявлений. То с Китаем переговоры идут очень хорошо, то все сразу плохо и через твиттер призывает американские компании уйти из Китая и немедленно искать альтернативные места производства своей продукции.

Торговая война между США и Китаем находится в самом разгаре, поэтому валюты развивающихся рынков останутся под давлением. Золото и иена корректируются, поэтому не рассматриваю повышение пары доллар/рубль выше 66,50. Если цена останется ниже 66,50, то рубль продолжит восстановление 26 и 27 августа.

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