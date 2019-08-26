Вашингтон, 26 августа, 2019, 07:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп назвал совместные учения США и Южной Кореи «пустой тратой денег». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

U.S. Army Американский и южнокорейские солдаты

По данным источников, об этом президент США заявил на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, состоявшейся 25 августа в рамках саммита G7.

Трамп отметил, что был против совместных учений, однако они (учения) все же состоялись в измененном формате.

Известно, что это не первый раз, когда президент США негативно относится к совместным учениям двух стран.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что северокорейские пуски ракет не нарушают обещаний Ким Чен Ына. Однако Синдзо Абэ считает, что запуски ракет военными КНДР нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.