Петропавловск-Камчатский, 26 августа, 2019, 07:08 — ИА Регнум. В порт Петропавловка-Камчатского зашёл единственный в мире атомный лихтеровоз. Ледокол «Севморпуть» доставит в Санкт-Петербург продукцию камчатских рыбопромышленников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Камчатского края Единственный в мире атомный лихтеровоз «Севморпуть» в порту Петропавловска-Камчатского

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Ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой «Севморпуть» имеет на борту 200 пустых рефрижераторных контейнеров. В них будет погружена камчатская рыбная продукция — 5 тыс. тонн рыбы, филе, икры и прочих продуктов.

«Приход такого судна состоялся благодаря инвестиционной программе, реализуемой группой компаний «Норебо» при поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики и правительства Камчатки. Было очень много согласований. Только полгода ушло на согласование проекта по обеспечению стоянки атомохода в порту Петропавловска. Безопасность обеспечивается как собственной службой безопасности «Севморпути», так и бойцами Росгвардии, служба безопасности портового терминала. На 2019 год запланированы два рейса атомохода «Севморпуть» в Санкт-Петербург и обратно, на Камчатку. Ведутся работы об организации постоянной работы этого судна на линии Петропавловск-Камчатский — Санкт-Петербург в 2020 году», — рассказал генеральный директор ООО «Терминал «Сероглазка» (рыбопромышленная группа «Норебо») Владимир Вальтер.

Атомный лихтеровоз «Севморпуть» — единственное в мире и в России транспортное ледокольное судно с ядерной установкой. Оно было построено на Керченском судостроительном заводе «Залив» в период с 1982 по 1988 годы. В 2013 году судно, в связи с невостребованностью, хотели отправить в так называемый «холодный отстой», проще говоря, вывести из эксплуатации. Но корпорация «Росатом» остановила этот процесс. В 2015 году судно успешно прошло все ходовые испытания, а в 2016 году уже вышло в свой первый рейс из порта Мурманск в направлении острова Котельный. В бухте Темп состоялась первая выгрузка на припайный лёд 5,8 тыс. тонн груза.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Архангельск по Севморпути доставили первую партию чукотской рыбы. Доставку выполнил рефрижератор «Симфония» компании «Доброфлот».