Екатеринбург, 26 августа, 2019, 06:38 — ИА Регнум. В Екатеринбург из Киргизии прилетели первые участники чемпионата мира по боксу среди мужчин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

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Как сообщил тренер команды Данияр Джунусубалиев, спортсмены из Киргизии прибыли заранее, чтобы боксёры могли за две недели акклиматизироваться перед предстоящими соревнованиями.

Отметим, что в составе команды из Киргизии есть именитые спортсмены, в том числе чемпион Азии в весовой категории до 52 кг 27-летний Азат Усеналиев.

Напомним, что в ЧМ-2019 примут участие спортсмены из 90 стран мира. На соревнования, которые пройдут в восьми весовых категориях, заявлены более 300 спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября. Боксёрский форум подобного уровня пройдёт в России впервые (ранее чемпионат мира по боксу проходил во времена СССР, в 1989 году в Москве).