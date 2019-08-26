Курган, 26 августа, 2019, 06:23 — ИА Регнум. Курган планируется сделать процветающим, уютным и красивым городом. Об этом на открытии дня города объявил врио губернатора Зауралья Вадим Шумков.

Alexander V. Solomin Курган

По его словам, он имеет команду, благодаря которой столица Зауралья сильно преобразится за ближайшую пятилетку. И эта команда готова трудиться над задачей сделать город «красивым, уютным и процветающим».

Как сообщало ИА REGNUM, Курган в выходные отметил свои 340 лет. Праздник прошёл на более чем 20 различных площадках, а посетили их тысячи гостей и жителей.