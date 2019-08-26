Омск, 26 августа, 2019, 06:05 — ИА Регнум. Гостями гастрономического фестиваля «Вкусный Любинский», состоявшегося 24 августа в Омске, стали 20 тысяч человек. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, на фестивале приготовили пятиметровый пирог.

Omskportal.ru Пятиметровый пирог, приготовленный в Омске

В готовке пирога были заняты омские кондитеры, члены Ассоциации омских кулинаров. Для его приготовления использовали 55 кг яблок, 800 яиц, 50 кг сахара, 15 кг муки.

Длина пирога — 5 метров 72 сантиметра.

Напомним, также в рамках праздника состоялся сбор омских яблок. Собранные фрукты передадут организации «Старость в радость».