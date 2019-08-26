Москва, 26 августа, 2019, 05:24 — ИА Регнум. Госкомпания «Почта России» на 80 страницах представила план переквалификации своих отделений в связи с существенным падением объема корреспонденции. На трансформацию компания просит у государства 85 млрд рублей, сообщают 26 августа «Известия».

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Согласно прогнозам, к 2023 году объем пересылаемой не электронным способом корреспонденции упадет в 1,5 раза, что неизбежно влечет за собой уменьшение загрузки почтальонов и падение интереса к почтовым отделениям.

Для того, чтобы вернуть «расположение» населения, в компании предложили в населенных пунктах с населением до 20 тысяч человек создать на базе почтовых отделений «Центры притяжения». Притягивать население намерены созданием алкомаркетов, аптек, аналогов МФЦ. Кроме того, там же, уверены авторы проекта, можно выдавать кредиты, обменивать валюту, оказывать медицинские и образовательные услуги.

Для реализации задуманного «Почте России» необходимо 85 млрд рублей: 66,4 на техническое обеспечение, 10,8 — на капитальный ремонт и 7,7 — для расширения площадей.

Расширять площади планируется в том числе и за счет мобильных отделений. Так, передвижные отделения на базе автомобилей УАЗ-3303 смогут оказывать различные услуги в населенных пунктах с числом жителей до 500 человек. Цена за единицу — 2,2 млн рублей.

Программа модернизации направлена в соответствующие ведомства и ожидает согласования.