Якутск, 26 августа, 2019, 05:03 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев своим указом отменил режим чрезвычайной ситуации в региональных лесах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Тушение лесного пожара

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С 22 августа в связи с локализацией природных пожаров, отсутствием действующих крупных возгораний на охраняемой зоне лесного фонда, отменой режимов муниципальных ЧС, снижением до I и II классов пожарной опасности на территории Якутии отменён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшие дожди значительно улучшили пожароопасную обстановку в лесах Якутии.