Москва, 26 августа, 2019, 01:43 — ИА Регнум. Несмотря на предпринимаемые усилия по ликвидации лесных пожаров в Сибири, площадь охваченных огнем лесов за последние сутки выросла на 5,9 тысяч гектаров, сообщает 26 августа РИА Новости со ссылкой на источник в Авиалесоохране.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

По состоянию на 00:00 мск 26.08.2019 площадь лесных пожаров достигла 56,08 тысяч гектаров, что на 5,9 тыс. га (12%) больше, чем предыдущее значение 50,14 тыс. га.

Днем ранее в Авиалесоохране сообщили о росте площади охваченных огнем территорий на 7,7 тыс. га (с 42,4 тыс. га до 50,14).

Таким образом, за двое суток, несмотря на активное тушение, площадь лесных пожаров увеличилась на 32%.

Между тем сообщается, что за минувшие сутки было ликвидировано 55 возгораний, в результате чего число пожаров сократилось до 70.