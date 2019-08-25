За двое суток площадь лесных пожаров в Сибири возросла на треть
Москва, 26 августа, 2019, 01:43 — ИА Регнум. Несмотря на предпринимаемые усилия по ликвидации лесных пожаров в Сибири, площадь охваченных огнем лесов за последние сутки выросла на 5,9 тысяч гектаров, сообщает 26 августа РИА Новости со ссылкой на источник в Авиалесоохране.
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Днем ранее в Авиалесоохране сообщили о росте площади охваченных огнем территорий на 7,7 тыс. га (с 42,4 тыс. га до 50,14).
Таким образом, за двое суток, несмотря на активное тушение, площадь лесных пожаров увеличилась на 32%.
Между тем сообщается, что за минувшие сутки было ликвидировано 55 возгораний, в результате чего число пожаров сократилось до 70.