Биарриц, Франция, 26 августа, 2019, 00:56 — ИА Регнум. Об обновлении торговых отношений между США и Японией договорились американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Об этом оба лидера рассказали журналистам на проходящем во Франции саммите G7, передает 25 августа агентство Reuters.

White House Дональд Трамп и Синдзо Абэ

«Это очень большая сделка, и мы, в принципе, согласились. Это миллиарды и миллиарды долларов, — прокомментировал итоги встречи с Абэ глава Белого дома. — Потрясающе для фермеров».

Сообщается, что новая сделка охватит сельское хозяйство, промышленность и рынок цифровых услуг.

Трамп отметил также, что Япония намерена покупать у США кукурузу, которая будет оставаться у фермеров в связи с повышением Пекином пошлин на американский импорт. Японский премьер подтвердил договоренности по кукурузе, подчеркнув, что заниматься этим будет частный сектор.

Абэ отметил большой объем предстоящей работы по содержанию и формулировке торгового соглашения, однако выразил надежду, что в окончательном виде соглашение будет готово к следующему месяцу, ко времени проведения Генеральной ассамблеи ООН.

Напомним, Дональд Трамп чрезвычайно заинтересован в оказании помощи американским фермерам, на которых в значительной степени отразится торговая война между США и Китаем.