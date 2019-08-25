Великий Новгород, 26 августа, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Поисковики из отряда «Новгородец» в ходе полевых работ нашли останки погибшего в бою красноармейца — уроженца села Русаново Новохоперского района Воронежской области Ильи Некрылова, а вместе с ними — необычную записку. Об этом ИА REGNUM сообщили в штабе поисковой экспедиции «Долина».

Mil.ru На месте поисков

На нестандартном бланке написано: «Первому попавшему прошу передать на Родину о результатах жизни! Некрылов Илья Яковлевич». О погибшем красноармейце известно, что он — 1901 года рождения, служил в 384-й стрелковой дивизии.

Всего с начала осенних полевых работ поисковики подняли останки 57 погибших бойцов Красной Армии, найдены шесть смертных медальонов, в полевых условиях удалось прочитать четыре из них.

Среди установленных имён — Шохин Петр Васильевич, сержант 130 стрелковой дивизии, 1915 года рождения, уроженец Рыбинского района Ярославской области — его останки найдены под Старой Руссой, в районе урочища Сутоки.

Ещё один погибший красноармеец — Запара Иван Данилович, 1914 года рождения, уроженец села Палкино Баевского района Алтайского края. Кроме того, установлены данные погибшего в Новгородской области старшего лейтенанта Прокопьева Андрея Григорьевича, 1915 года рождения, уроженца села Дубровное Челябинской области.

В поисковых работах на местах боёв Великой Отечественной войны в Новгородской области участвуют более тысячи человек в составе 64 отрядов из разных регионов России. Работы идут в 11 районах Новгородской области и продлятся до октября.

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