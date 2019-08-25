Биарриц, Франция, 25 августа, 2019, 22:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который провел переговоры с французскими политиками, покинул Биарриц. Об этом сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на свои источники.

tasnimnews.com / Hamed Malekpour Мохаммад Джавад Зариф

«Министр иностранных дел (Ирана), в частности, встретился со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить иранскую ядерную тему», — передает вещатель.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника сообщило, что 25 августа во французский Биарриц, где проходит саммит «Большой семерки» (G7), прибыл самолет с делегацией из Ирана.

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