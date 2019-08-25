Вашингтон, 25 августа, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Канадско-американский актер Нэйтан Филлион сыграет в новой части кинокомикса Джеймса Ганна «Отряд самоубийц». Об этом 25 августа сообщает портал Deadline со ссылкой на источник.

Gage_Skidmore Нэйтан Филлион

Роль, которую будет исполнять актер пока держится в секрете. Известно, что Филлион неоднократно участвовал в кинематографических работах Ганна («Стражи Галактики», «Лига спраедливости» и другие). В актерский состав ленты «Отряд самоубийц» также вошли Марго Робби, Виола Дэвис, Джай Кортни, Джоэль Киннаман.

Напомним, Джеймс Ганн выступил сценаристом кинофильма, съемки которого должны начаться 23 сентября 2019 года.