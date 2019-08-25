Ростов-на-Дону, 25 августа, 2019, 22:13 — ИА Регнум. Футболисты «Ростова» на своем поле обыграли казанский «Рубин» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая завершилась со счетом 2:1, прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

ИА REGNUM Стадион «Ростов Арена»

У хозяев поля голевыми действиями отметились Эльдор Шомуродов и Александр Саплинов, в составе гостей мяч забил Евгений Марков.

Отметим, что после семи матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Казанский «Рубин», набравший десять баллов, находится на седьмой позиции.

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