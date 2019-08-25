Москва, 25 августа, 2019, 20:59 — ИА Регнум. На здравый смысл членов «Большой семерки» (G7) по отношению к Российской Федерации надеются в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Саммит G7

«Мы (власти РФ) надеемся, что здравый смысл (членов G7) рано или поздно возобладает», — сказал представитель Кремля.

По его словам, РФ пока не удается восстановить отношения с некоторыми странами. При этом Песков добавил, что с подавляющим большинством участников группы G7 у РФ отношения восстанавливаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что на следующую встречу «Большой семерки» будет приглашен президент РФ Владимир Путин.

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