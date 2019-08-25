Геленджик, Краснодарский край, 25 августа, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Правоохранительными органами проводится проверка заявления 30-летнего молодого человека о нанесении ему телесных повреждений людьми в казачьей форме во время праздничных мероприятий, посвященных Дню города в Геленджике. Об этом 25 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью определения степени вреда здоровью гражданина. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

Напомним, 24 августа видео инцидента было опубликовано одним из очевидцев в социальной сети Instgram. На нем зафиксировано как мужчины в казачьей одежде избивают молодого человека. Согласно российскому законодательству казаки не обладают полномочиями задерживать и привлекать к уголовной ответственности граждан, а являются помощниками сотрудниками правоохранительных органов в обеспечении общественного порядка.