Москва, 25 августа, 2019, 20:34 — ИА Регнум. С 26 по 31 августа специалисты московских поликлиник проведут цикл лекций и занятий, посвященных уходу за новорожденными и профилактике различных заболеваний. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба столичной мэрии.

angel4leon Новорожденный

В рамках мероприятий, подготовленных сотрудниками московских учреждений здравоохранения, состоятся лекция «Всеобщая диспансеризация. Задачи» (филиал № 1 городской поликлиники № 62), беседа «Экология и здоровье» (детская городская поликлиника № 94), занятие «Малыш идет в детский сад» (детская городская поликлиника № 148), лекция «Уход за ребенком первого года жизни» (филиал № 1 детской городской поликлиники № 99).

Также в заявленной программе обозначены лекции, посвященные профилактике заболеваний: артериальной гипертензии (городская поликлиника № 109), инфаркта и инсульта (городская поликлиника № 69), паразитарных заболеваний (филиал № 2 детской городской поликлиники № 122) и онкологических заболеваний (филиал № 8 консультативно-диагностической поликлиники № 121).

Напомним, ежемесячно в поликлиниках Москвы специалисты проводят лекции, беседы и мастер-классы, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику и диагностику заболеваний на ранних этапах.