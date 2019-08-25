Анкара, 25 августа, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Власти Турции намерены довести до логического завершения операции против членов незаконных вооруженных формирований за границами страны. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в провинции Трабзон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Операции против террористов за границами Турции будут доведены до логического завершения», — отметил Эрдоган.

Как передавало ИА REGNUM, 19 августа глава Турции Реджеп Эрдоган распорядился снять с должностей трех прокурдских мэров в городах Диярбакыр, Ван и Мардин, которые подозревались в террористической деятельности.

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