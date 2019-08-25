Москва, 25 августа, 2019, 19:54 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что актер и режиссер Олег Меньшиков находится в реанимации одной из клиник Москвы, не соответствует действительности. Об этом «Московскому Комсомольцу» сообщили в Театре имени М. Н. Ермоловой.

(сс) valelopardo Врач

«Вы что, с ума сошли? — отметили в театре. — Какая реанимация!«

Представители театра рассказали журналистам, что актер Меньшиков, который в настоящее время находится на плановом обследовании, готовится к новому театральному сезону.

24 августа телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники сообщил, что актера и режиссера Олега Меньшикова якобы экстренно доставили в одну из больниц в Москве.

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