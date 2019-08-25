Гонконг, Китай, 25 августа, 2019, 20:07 — ИА Регнум. Активисты протестного движения в Гонконге заявили об утечке персональных данных в мессенджере Telegram. Об этом 23 августа заявил директор Интернет-общества Гонконга Чу Ка-Чонг в социальной сети Twitter.

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По его словам, сохранность телефонных номеров в Telegram не раз становилась предметом обсуждения. Однако, недавно им было достоверно выявлено, что существуют механизмы обхода настроек конфиденциальности и номера участников движения могут попасть в распоряжение силовых структур Гонконга.

«До сегодняшнего дня мы не знали, что установка «Никто» по-прежнему позволит пользователям, которые сохранили свой номер телефона в адресной книге, сопоставить номер телефона с общедоступными членами группы. Это стало открытием для всех нас», — говорится в сообщении.

Напомним, платформа Telegram является одной из основных каналов обмена информацией организаторов и активистов протеста. После того, как митингующие узнали, что анонимность участия в чатах протестного движения может быть выявлена сотрудниками правоохранительных органов, они стали массового их покидать.