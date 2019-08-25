Киев, 25 августа, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Более 50% акций украинского завода «Мотор Сич», сотрудники которого занимаются производством авиационных двигателей, приобрели китайские компании Skyrizon и Xinwei Group. Об этом сообщил в интервью порталу «Громадьске» директор предприятия по связям с общественностью Анатолий Малыш.

Mixabest Мотор Сич

«Китайские компании уже купили акции, — отметил Малыш. — Теперь решение за Антимонопольным комитетом Украины».

24 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон намеревается не дать китайской компании Skyrizon Aircraft приобрести компанию «Мотор Сич».

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