В Ульяновске уволен сотрудник Росгвардии, отказавший в помощи из-за обеда
Ульяновск, 25 августа, 2019, 19:35 — ИА Регнум. В Ульяновске уволили сотрудника Росгвардии, который отказался отреагировать на сообщение женщины о нападении на таксиста, сославшись на обеденное время. Об этом 25 августа сообщает «РГ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Дарья Драй ИА REGNUM
Росгвардия
Как пояснили в Управлении федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Ульяновской области, данный сотрудник уволен из рядов Росгвардии, а его коллега и непосредственный руководитель привлечены к дисциплинарной ответственности.
Напомним, инцидент с отказом сотрудников Росгвардии был зафиксирован свидетельницей нападения на видеокамеру и размещен в сети интернет.