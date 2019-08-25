Москва, 25 августа, 2019, 19:20 — ИА Регнум. Комитет по туризму города Москвы на основании социологического исследования составил портрет среднестатистического туриста столицы. Об этом 25 августа сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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Согласно данным опроса 17 тыс. респондентов, в первом полугодии 2019 году столица России более всего привлекала российских и зарубежным туристов в возрасте до 34−38 лет. В результате исследования выяснилось, что 77,5% гостей из других регионов России — это люди, родившиеся после 1981 года.

«Из них 33,3 процента — молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Мужчины составляют большую часть российских туристов — 53,2 процента», — говорится в сообщении.

Идентичную тенденцию внутреннего туризма выявил опрос и среди зарубежных посетителей Москвы. Так, среди гостей из дальнего зарубежья наибольшей популярностью Москва пользуется у молодежи до 34 лет (63,3%), из которых 28% — это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, 19,9% — в возрасте от 35 до 44 лет. Из них 57,2% — мужчины.

Напомним, по данным столичного комитета по туризму, Москва занимает 31-е место среди самых посещаемых столиц мира. В 2018 году столицу посетило порядка 23,5 млн туристов, в том числе около 5,5 млн составили гости из зарубежных стран.