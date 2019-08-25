Костромские музыканты выступают в Татарии
Нерехта, Костромская область, 25 августа, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Коллектив рожечников из города Нерехта Костромской области участвует в XI Международном этническом фестивале «Крутушка», — сообщает газета «Республика Татарстан».
Музыканты Нерехтского рожечного хора дадут мастер-класс для желающих освоить пастуший рожок. Кроме этого всех гостей фестиваля ждут ярмарки народных промыслов, выставки, спектакли, кинопоказы, мастер классы по приготовлению каши и овсяного киселя, уроки по окраске тканей и много русской, татарской, французской и индийской музыки.
«Фестиваль прекрасен тем, что здесь в уникальной гармонии сочетаются аутентичный фольклор и наисовременнейшие его интерпретации», — говорит завотделом этнографии русского народа Российского этнографического музея в Петербурге Дмитрий Баранов.
На 11-м фестивале впервые в истории «Крутушки» организована прямая трансляция музыкальной программы. Смотреть её можно на этом сайте.
Традиционно фестиваль проходит на территории лагеря «Байтик» в посёлке Крутушка под Казанью.
Ансамбль народной музыки «Нерехтские рожечники» создан в 1984 году любителями духовой народной музыки из города Нерехта Костромской области. Играют традиционную «нерехтскую трублю» — это совместная игра на пастушьих рожках, исполнение песен и наигрышей нерехтских рожечников, с давних пор знаменитых в Костромском крае богатством звучания и слаженностью исполнения.