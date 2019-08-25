Кострома, 25 августа, 2019, 18:45 — ИА Регнум. Костромская школа олимпийского резерва №4 получила спортивный инвентарь для занятий боксом, — сообщает пресс-служба администрации региона.

Adm44.ru Школа бокса

Новое оборудование на один миллион рублей поступило в регион по нацпроекту «Демография. Спорт — норма жизни». В списке — тренажеры для силовых и кардиотренировок, боксерские перчатки, груши, защитные шлемы. Сейчас в школе ремонтируют спортзал, где и установят тренажеры.

В спортивной школе олимпийского резерва № 4 на сегодняшний день тренируются 270 боксеров. Среди них — победители всероссийских и международных соревнований по боксу. Например, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне 2012 года Надежда Торлопова. Всего в этом году в рамках нацпроекта современное спортоборудование получат 9 спортивных школ региона, области на эти цели выделено 10 млн федеральных рублей.