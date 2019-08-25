Москва, 25 августа, 2019, 18:41 — ИА Регнум. «Флаг несомненно объединяет людей вне зависимости от политических взглядов и вероисповедания. Это гораздо выше», — заявил журналистам сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент некоммерческого партнерства «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль, комментируя зарождение в России новой традиции — широкого празднования Дня государственного флага, которое по своему масштабу жители уже сравнили с шествием «Бессмертного полка».

Mos.ru День флага

«Я не знаю, кто придумал День флага России, но это очень правильно. Я вообще считаю, что все доброе, что объединяет народ — это хорошо. У большинства на сердце тяжело, если видят, как недруги надругаются или сжигают флаг его родной страны. Мы разные и можем расходиться во мнениях, но это другое. За флаг Родины отдавали жизнь», — сказал Рошаль.

Напомним, 22−24 августа по всей стране прошли мероприятия в честь 350-летия российского триколора. Яркой финальной точкой стал митинг-концерт в Москве на проспекте Сахарова, в котором приняли участие более 100 тысяч человек.

На митинге-концерте звучали поздравления от Героев России, известных артистов, общественников, спортсменов. К собравшимся со сцены обратился и пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, предотвративший трагедию и посадивший повреждённый самолет с 226 пассажирами.

«Когда за спиной сотни людей, когда ты защищаешь честь страны, самое главное — не прекращать борьбу, а двигаться вперед к намеченной цели, — сказал он. — И не важно, выступаешь ты на Олимпийский играх, выполняешь свой долг, воинский долг или другие профессиональные обязанности. Главное — серьезно и добросовестно выполнять то, что должен. В жизни бывают такие моменты, когда кажется, что кроме страха ничего не существует. Но на самом деле это не так. Нет ничего сильнее, чем вера и воля человека».

Указ Президента об учреждении Дня российского флага был подписан 20 августа 1994 года. В этом году празднования перенесли с 22 августа на выходные.