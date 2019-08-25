Тюмень, 25 августа, 2019, 18:39 — ИА Регнум. Следственный комитет изъял в одном из медицинских центров Тюмени документы после отказа медиков помочь девушке с отёком лёгких. Идёт доследственная проверка, сообщает пресс-служба областного управления этого ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет России

После окончания проверки следователи примут соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, девушке утром 25 августа стало плохо. У неё диагностировали отёк лёгких. Её доставили в медцентр, но местные медики отказались помогать, заявляя, что у них заканчивается смена.