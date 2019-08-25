Москва, 25 августа, 2019, 18:46 — ИА Регнум. Парк Сокольнической линии метро Москвы обновлён на 25% составами нового поколения. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба столичной мэрии.

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Данный показатель был достигнут в результате ввода в эксплуатацию 19 инновационных поездов «Москва-2019» взамен устаревшим моделям составов «Номерной».

»В инновационных составах есть сквозной проход через все вагоны, они более вместительны. С их запуском пассажиры получили дополнительные места. Так, 19 поездов «Москва-2019» могут еженедельно перевозить на полмиллиона человек больше, чем такое же количество «Номерных», — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Напомним, в метрополитене Москвы идет процесс обновления подвижного состава за счет внедрения поездов нового поколения. К концу года планируется запустить на линии еще 27 новых составов. На данный момент в столичной подземке курсирует свыше 140 поездов «Москва-2019».