Лейпциг, Германия, 25 августа, 2019, 18:30 — ИА Регнум. 25 августа в городе Лейпциг на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран матч 2-го тура немецкой Бундеслиги 2019/20 между командами «Ред Булл Лейпциг» и «Айнтрахт» (Франкфурт). Противостояние завершилось минимальной победой «быков».

Philipp Стадион «Ред Булл Арена»

Первый мяч в дебюте матча забил скоростной форвард сборной Германии Тимо Вернер после передачи Юссуфа Поульсена — 1:0. На 80-й минуте Поульсен установил окончательный счет, мощным ударом замкнув прострел Эмиля Форсберга — 2:0. Через 10 минут Гонсало Пасьенса забил гол престижа — 2:1.

«Ред Булл Лейпциг» набрал 6 очков и вернул себе третью строчку. «Айнтрахт» с 3-мя баллами опустился на 10-ю позицию.

Статистика матча («РБ Лейпциг"/"Айнтрахт»)

Удары 8/7

Удары в створ 5/3

Владение 47%/53%

Фолы 10/13

Угловые 4/1

Оценки (WhoScored) 7.06/6.17

Стартовые составы на матч:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Конате, Мукиэле, Клостерманн, Халштенберг, Демме, Нкунку, Забитцер, Поульсен, Вернер.

«Айнтрахт»: Трапп, Н’Дика, Эбрахам, Хасебе, Костич, Роде, Камада, Дурм, Кор, Пасьенса, Йовельич.

Бригада арбитров: Бенджамин Кортус | Флориан Хефт | Эдуард Байтингер | Марсель Унгер.

Желтые карточки: Демме — 7, Пасьенса — 41, Поульсен — 59, Йовельич — 67, Кор — 90+3.

Голы: Вернер 10 — 1:0, Поульсен 80 — 2:0, Пасьенса 90 — 2:1.