Берн, 25 августа, 2019, 18:29 — ИА Регнум. Три человека, в том числе один ребёнок, погибли в результате крушения легкомоторного самолёта в швейцарских Альпах. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба полиции кантона Вале.

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По предварительным данным, одномоторный самолёт типа Piper в 10:00 мск взлетел с аэродрома в кантоне Вале и направился в Италию.

Над высокогорным перевалом Симплон в Альпах самолёт по невыясненным пока причинам потерпел крушение и упал. После падения самолёт загорелся.

На место ЧП незамедлительно прибыли экстренные службы. Была констатирована смерть пилота и двух пассажиров: взрослого и ребёнка.

Начато расследование обстоятельств, приведших к авиакатастрофе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении вертолёта с легкомоторным самолётом на испанском острове Майорка.