Москва, 25 августа, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Более 25 авиарейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 25 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Александр Маркин Домодедово

Так, по состоянию на 18:05 мск в аэропорту «Домодедово» задержаны восемнадцать рейсов, ещё три отменены; в аэропорту «Внуково» задержаны пять авиарейсов, ещё один отменен.

Причины задержки и отмены рейсов в столичных воздушных гаванях пока не сообщаются.