Париж, 25 августа, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Министр заморских территорий Франции Анник Жирарден вышел с инициативой о создании международного фонда борьбы с лесными пожарами. Об этом 25 августа сообщает издание «Le Journal du Dimanche».

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

По его словам, мировое сообщество обеспокоено участившимся случаями лесных пожаров по всему миру. В частности, необходимость создания независимого фонда обусловлена колоссальным уроном, которые принесли пожары в амазонских лесах.

«Амазонские леса раскинулись на территории 9 стран, включая Францию. Однако в последние 10 лет они лишились более 550 тыс. кв. км площади», — отмечает политик.

Деятельность новой международной организации должна быть направлена на оказание содействия странам «в борьбе против пожаров и в действиях по воссозданию лесов», — сообщил министр.

Напомним, многие ученые и общественные организации неоднократно высказывали обеспокоенность ситуацией в амазонских лесах, в которых, по их словам, длительное время наблюдается вырубка лесов и пожары, которые приводят нарушению экосистемы континента и Атлантического океана.