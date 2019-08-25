Тамбов, 25 августа, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Гарик Сукачёв стал хедлайнером второго дня юбилейного фестиваля «Чернозём» в Тамбове. Коллектив Сукачёва на «Чернозёме» дебютировал — только две группы из юбилейной программы не выходили на сцену фестиваля в предыдущие годы.

Павел Ищенко ИА REGNUM Выступление Гарика Сукачева на фестивале «Чернозём-2019»

Выступление стало одним из финальных концертов тура 59:59, в который Сукачёв отправился за год до своего 60-го дня рождения. В качестве бас-гитариста в туре к Сукачёву присоединился его бывший коллега по «Бригаде С» и лидер группы «Серьга» Сергей Галанин, которого зрители с не меньшей радостью приветствовали на фестивале.

В программу вошло лучшее из сольного творчества Сукачёва, а также песни групп «Бригада С» и «Неприкасаемые», участником которых он был в разные годы.