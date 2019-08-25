Тюмень, 25 августа, 2019, 17:59 — ИА Регнум. В Тюмени сотрудники одной из местных больниц отказались помочь девушке с отёком лёгких. Об этом пишут местные СМИ.

Mos03.ru Скорая помощь

По данным журналистов, утром 25 августа ей стало плохо. Вызвали скорую помощь. Медики поставили ей укол и отвезли в больницу. А там её не приняли, заявив, что смена заканчивается.

После этого девушка была доставлена в областную больницу, где ей уже оказали всю нужную помощь.