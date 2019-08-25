Биарриц, Франция, 25 августа, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Самолет с делегацией из Ирана прибыл во французский Биарриц, где проходит саммит «Большой семерки» (G7). Об этом 25 августа передает агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

Иван Шилов ИА REGNUM Мохаммад Джавад Зариф

«Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в воскресенье в Биарриц», — сообщил источник.

Иранские СМИ сообщают, что глава МИД Ирана не планирует встречаться с представителями американской делегации.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит G7 проходит с 24 по 26 августа во французском Биаррице.

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