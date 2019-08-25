Цхинвал, 25 августа, 2019, 17:49 — ИА Регнум. В течение месяца сотрудники УГИБДД, ППСМ, КМ и спецподразделений МВД будут проводить рейдовые мероприятия на дорогах республики. За качеством несения службы нарядов милиции будут следить сотрудники управления собственной безопасности МВД. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Южной Осетии.

Mvdruo.ru Осуществление рейдовых мероприятий сотрудниками МВД Южной Осетии

В течение суток инспекторы УГИБДД уже зафиксировали на дорогах республики 46 нарушений правил дорожного движения. Среди нарушений — управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения, превышение установленной скорости движения, проезд на красный свет, нарушение дорожных знаков, управление автотранспортом без необходимых документов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, министр внутренних дел Южной Осетии генерал-майор милиции Игорь Наниев отдал распоряжение о проведении рейдов в связи с тем, что на территории республики наблюдается ухудшение дорожной ситуации.