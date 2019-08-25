Архангельск, 25 августа, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Подозреваемый в поджоге жилого дома, где погибли три человека, установлен следователями в Архангельске. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Предварительно установлено, что 21-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил поджог частного жилого дома из хулиганских побуждений.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину полностью, дал явку с повинной и пояснил, что никаких причин поджигать дом с людьми у него не было. Следствие намеревается ходатайствовать перед судом о заключении задержанного под стражу.

По факту поджога жилого дома было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.

Напомним, сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме на улице Адмирала Макарова в Архангельске поступило в службу пожарной охраны около 21:00 24 августа. При обследовании дома после ликвидации пожара в нём были найдены тела двух мужчин и одной женщины.