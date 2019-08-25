Киев, 25 августа, 2019, 17:22 — ИА Регнум. В XVII веке французскую крепость Дюнкерк «покорили» украинские казаки. Об этом заявил 24 августа президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Независимости.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его словам, говорить о том, что Украине — 28, не совсем правильно, так как «до 91-го года мы успели немало».

«Состоялось крещение Киевской Руси…, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк», — заявил глава государства, обращение которого опубликовала его пресс-служба.

Отметим, что участие казаков в войне в XVII веке, частью которой было взятие французской крепости Дюнкерк, историками не подтверждается.